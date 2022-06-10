В Госдуме рассказали, кому из украинских военных «грозит смертная казнь»

Смертная казнь грозит не только иностранным добровольцев ВСУ, но и якобы пленным бойцам ВСУ

Время чтения: 40 Секунд

Так называемый «бывший премьер ДНР», лидер «Союза добровольцев Донбасса», а в данній момент депутат Госдумы РФ Александр Бородай заявил, что смертная казнь грозит не только иностранным добровольцев, что служат в ВСУ, а также якобы пленным бойцам ВСУ. Об этом он заявил российским журналистам, передает УРА-Информ.

«Многие военнослужащие ВСУ, я уж не говорю про тех, кто служил в нацбатах, совершили тяжелейшие преступления, как против военных, так и против гражданских. Тем, кто совершил страшные преступления, о которых даже говорить не хочется, грозит ровно такая же мера наказания. Убивать военных также преступно, как пытать и убивать гражданских. Есть преступления совсем чудовищные с точки зрения морали, многие замешаны и в этом», – отметил представитель Госдумы.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин совершенно недоволен положением дел на фронте в Украине, в связи с чем устроил взбучку российским генералам.