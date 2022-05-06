Из Азовстали провели очередной этап эвакуации: скольких удалось спасти

С помощью ООН состоялся третий этап эвакуации из завода.

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Сегодня, шестого мая, начался новый этап эвакуации мирных жителей из Мариуполя. С помощью Организации Объединённых Наций удалось спасти несколько сотен украинцев.

Так сообщается, что стартовал третий этап эвакуации мирных жителей. Эту информацию подтвердил генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет УРА-Информ.

«На сегодняшний день около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение – после того, как прожили под непрерывными обстрелами и в условиях нехватки воды, пищи и санитарных условий», – сказал он.

В тоже время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в эти минуты идет следующий этап спасения украинских людей из «Азовстали».

В то же время Генштаб сообщает, что российские войска продолжают блокировать завод, не смотря на заявления российского президента Владимира Путина.

По данным британской разведки, эти усилия стоят России больших потерь среди личного состава, оборудования и боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что Мариуполь превратили в украинское гетто.