Арестович рассказал, когда могут экстрадировать Шария в Украину

Скорее всего придется долго ждать.

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Экстрадиция пропагандиста Анатолия Шария в Украину может затянуться. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что все будет зависеть от испанского суди и местного правосудия. Арествоич добавляет, что это непростая история и будет длительный процесс, пишет УРА-Информ.

“Теперь всё зависит от двусторонних процедур. Но лиха беда начало. Подозрения СБУ были достаточно основательны, чтобы испанский суд ограничил передвижения [Шария]”, – заявил Арестович.

Весь процесс по словам советника главы Офиса президента может занять если не месяцы, то годы. Украинцам не стоит ожидать, что очень быстро пропагандист будет отправлен в Украину и его будут судить по украинским законам.

Арестович также привел в пример США, которые экстрадируют бизнесмена Дмитрия Фирташа уже 8 лет.

Напомним, что Шарий был задержан вчера, шестого мая, в Испании, где проживает уже на протяжении нескольких лет.