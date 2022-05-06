Почему власти Украины не говорили о возможности войны с РФ: инсайдер ОП дал важный ответ

На фоне продолжающихся военных действий на территории Украинского государства многие люди задались вопросом о том, почему же президент Владимир Зеленский и другие отвергали вероятное наступление скорой войны до 24 февраля. Однако ответ был дан совсем недавно.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента рассказал о том, что власти специально на распространялись о возможной войне с Российской Федерацией. Это делалось для того, чтобы была сохранена боеспособная армия. Так же необходимость была в срочной мобилизации. Однако даже так в первые дни наступления российского агрессора страну покинуло более 200 000 военнообязанных», – сказал источник.

Кроме того, в соцсетях до сих пор ведутся споры насчет того, брать ли всех военнообязанных на фронт, и вообще нужна ли мобилизация, ведь известно, что воевать умело и качественно будет только мотивированный солдат, а не тот, кто всячески избегает призыва.

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