Мариуполь просто превратили в украинское гетто – советник мэра города

Ситуация в оккупированном городе критическая.

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Ситуация в оккупированном Мариуполе напоминает гетто. Такое заявление сделал советник городского головы Петр Андрющенко.

Он рассказала, что сейчас на улице можно находиться только если у тебя есть бумажки – о прохождении фильтрации и вообще разрешении на нахождение на улице. Он отмечает, что фильтрационные процедуры начинаются даже внутри города, пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио НВ.

“Мариуполь превращается в украинское гетто, несмотря на все те красивые видео и картинки, что нам пытается показать пропаганда, на самом деле ситуация очень тяжелая. Люди сбиваются фактически в новые микрорайоны, где еще можно жить, люди полностью бесправны, над ними издеваются и относятся к ним как к скоту”, – сказал он.

Также по его словам в городе уже заработали так называемые “отделения полиции”, им помогают так называемые “волонтеры” от России, по организации фильтрации.

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