Общество

В Киеве найдено тело погибшего после вчерашнего обстрела

Очередная жертва оккупантов в Украине.

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Сегодня, 29 апреля, под завалами дома в Шевченковском районе столицы было найдено тело погибшего человека. Именно вчера, 28 апреля, в этот дом прилетела ракета.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram рассказал о подробностях. Он отметил, что спасатели нашли тело во врем сегодняшних работ, пишет УРА-Информ.

“Друзья! Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего”, – заявил Кличко.

Напомним, что вчера вечером по всей страны была слышна тревога. Оккупанты обстреляли сразу несколько городов. В том числе была обстреляна и столица.

В Шевченковском районе Киева, что в центре города, вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом. Дом был новым и малонаселенным. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Сегодня же на месте инцидента было найдено тело погибшего человека.

Ранее мы сообщали, что россияне ударили ракетами по Запорожью.

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