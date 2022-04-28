Происшествия

Россияне ударили ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Так сегодня, 28 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Запорожская областная военная администрация сообщила, что из-за последствий ракетного удара предварительно пострадали три человека, повреждены два дома в частном секторе, пишет УРА-Информ.

“Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса “воздух-земля”, – сообщается в обращении.

В тоже время на данный момент уточняется, что одним из пострадавших является ребенок. В тоже время непонятно, в каким состоянии они находятся. Об этом не сообщается. Уточненную информацию и подробности обещают позже.

Стоит отметить, что это уже не первый прилет ракеты в город. Ранее россияне уже обстреливали Запорожье.

Ранее мы сообщали, что оккупанты с мая намерены в Херсонской области ввести рубли.

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