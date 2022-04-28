Россияне ударили ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам.
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Так сегодня, 28 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
Запорожская областная военная администрация сообщила, что из-за последствий ракетного удара предварительно пострадали три человека, повреждены два дома в частном секторе, пишет УРА-Информ.
“Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса “воздух-земля”, – сообщается в обращении.
В тоже время на данный момент уточняется, что одним из пострадавших является ребенок. В тоже время непонятно, в каким состоянии они находятся. Об этом не сообщается. Уточненную информацию и подробности обещают позже.
Стоит отметить, что это уже не первый прилет ракеты в город. Ранее россияне уже обстреливали Запорожье.
Ранее мы сообщали, что оккупанты с мая намерены в Херсонской области ввести рубли.
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