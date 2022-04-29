Политика

Война не изменила Зеленского, он всегда был таким – Первая леди

Елена Зеленская рассказала о главе государтсва.

Время чтения: 55 Секунд

Он человек, который никогда не подведет. Так охарактеризовала своего мужа Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская.

В интервью Rzeczpospolita она рассказала больше. Зеленскую спросили, изменила ли война ее мужа, пишет УРА-Информ.

“Почему-то я часто слышу этот вопрос. Но война его не изменила! Вы должны понимать, что он всегда был таким. Он был надежным человеком. Человеком, который никогда не подведет. Только сейчас весь мир заметил то, что раньше, возможно, не всем было понятно”, – ответила Первая леди Украины.

Зеленскую также спросили, как выглядит план дня первой леди Украины после двух месяцев войны. Она ответила, что война полностью изменила все, в том числе и жизнь ее семьи.

“С 24 февраля я своего мужа вижу так же, как и вы – по телевидению и на видеозаписях его выступлений. Это потому, что с этого момента он переехал на улицу Банковую, на свое рабочее место. Дети со мной, но, конечно наш распорядок дня также претерпел коренное изменение. Мы не строим никаких планов на выходные или свободное время. На войне не бывает выходных и нерабочих дней», — сказала она.

Ранее Зеленский заявил, что в первые часы войны оккупанты штурмовали ОП.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Германия стала служанкой российского режима, Шредер – путинская марионетка – NYT

Американская газета о действиях немецких властей.

Зеленский заявил, что в первые часы войны оккупанты штурмовали ОП: там находилась первая леди и дети

Президент Украины раскрыл интересные подробности первых часов наступления оккупантов 24 февраля.

Эскалация пошла по самому дурному варианту – Арестович

Советник главы Офиса президента Украины прокомментировал вчерашний обстрел столицы.

Мир потрясла неоправданная военная агрессия России против Украины – польский политик

Кшиштоф Щерски выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

Гаубицы из США уже в Украине: и это только начало

Очередная партия оружия от американцев.

россия начинает угрожать Японии: что произошло

Все из-за военных учений с американцами.