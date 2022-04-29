Война не изменила Зеленского, он всегда был таким – Первая леди

Елена Зеленская рассказала о главе государтсва.

Время чтения: 55 Секунд

Он человек, который никогда не подведет. Так охарактеризовала своего мужа Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская.

В интервью Rzeczpospolita она рассказала больше. Зеленскую спросили, изменила ли война ее мужа, пишет УРА-Информ.

“Почему-то я часто слышу этот вопрос. Но война его не изменила! Вы должны понимать, что он всегда был таким. Он был надежным человеком. Человеком, который никогда не подведет. Только сейчас весь мир заметил то, что раньше, возможно, не всем было понятно”, – ответила Первая леди Украины.

Зеленскую также спросили, как выглядит план дня первой леди Украины после двух месяцев войны. Она ответила, что война полностью изменила все, в том числе и жизнь ее семьи.

“С 24 февраля я своего мужа вижу так же, как и вы – по телевидению и на видеозаписях его выступлений. Это потому, что с этого момента он переехал на улицу Банковую, на свое рабочее место. Дети со мной, но, конечно наш распорядок дня также претерпел коренное изменение. Мы не строим никаких планов на выходные или свободное время. На войне не бывает выходных и нерабочих дней», — сказала она.

Ранее Зеленский заявил, что в первые часы войны оккупанты штурмовали ОП.