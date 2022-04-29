Зеленский заявил, что в первые часы войны оккупанты штурмовали ОП: там находилась первая леди и дети

Президент Украины раскрыл интересные подробности первых часов наступления оккупантов 24 февраля.

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В первые часы наступления российской армии на Украину 24 февраля оккупанты штурмовали Офис президента. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

В интервью британскому изданию Time заявил, что во время штурма российской армией в здании ОП находилась его жена и дети, пишет УРА-Информ.

По словам главы государства, российские ударные группы спустились с парашютами в центр Киева, чтобы убить или захватить семью президента. Вокруг правительственного квартала начались перестрелки. Охранники внутри комплекса выключили свет и привезли для Зеленского и около десятка его помощников бронежилеты и автоматы.

Он добавил, что российская армия сумела попала к президентской администрации буквально за несколько минут. При этом в самом здании были слышны выстрелы.

Отметим, что Зеленский впервые рассказал об этой ситуации. Ранее это не публиковалось в СМИ.

Ранее мы сообщали, что украинский генерал назвал новую проблему россиян.