Происшествия

Новые взрывы в Приднестровье: россияне что-то задумали

Ситуация на неподконтрольной части Молдовы сейчас очень напряженная.

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Сегодня, 26 апреля, в непризнанном Приднестровье, Молдове, ситуация обострилась. После вчерашнего взрыва в Тирасполе, сегодня ситуация повторилась.

Так называемое “МВД Приднестровья” сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. Были выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали радио рф, пишет УРА-Информ.

Также по неподтвержденной информации, в непризнанном Приднестровье обстрелян военный аэродром. На данный информации проверить эту информацию невозможно. Речь идет об аэродроме у Тирасполя. До границы с Украиной 49 км.

Эту информацию распространили российские СМИ, однако на данный момент подтверждения этому нет.

Скорее всего, россия задумала новый коварный план, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожье.

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