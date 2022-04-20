Общество

Украина договорилась о гуманитарном коридоре с Мариуполя

Пока непонятно позволят ли выпустить местных жителей россияне.

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Сегодня, 20 апреля, Украина договорилась с оккупантами по поводу открытия гуманитарного коридора из Мариуполя. Через Мангуш и Бердянск в Запорожье оккупанты позволят выпустить женщин с детьми и пожилых людей.

Вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала о нюансах нового гуманитарного коридора. Она отметила, что коридор должны открыть после обеда, пишет УРА-Информ.

“Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии”, – заявила Верещук.

Она отметила, что колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложна, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения.

Ранее мы сообщали, что оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на Азовсталь.

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