Исламское государство призвало к терактам в Европе, используя войну в Украине

Европу ждут тяжелые времена?

Время чтения: 59 Секунд

Джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГ) хочет, чтобы ее члены и сочувствующие совершали теракты в Европе, пользуясь тем, что в Украине идет война, сообщают испанские СМИ. По словам представителя ИГ, это прекрасная возможность совершить теракты в отместку за смерть лидера группировки Абу Ибрагима аль-Хашема аль-Курайши.

«Там (в Украине) горит жар войны и есть крестоносцы», — сказал представитель ИГ Абу Омар Аль-Мухаджир, которого цитирует El Espanol. «Воспользуйтесь тем, что неверные воюют между собой», — добавил он. Он также призвал «волков-одиночек» «убивать, топать и колоть христиан на их заднем дворе», пользуясь хаосом и страхом, вызванными войной на Украине, пишет УРА-Информ.

По данным другой испанской газеты La Razon, риску подвержены все страны, где большинство населения составляют христиане.

3 февраля президент США Джо Байден сообщил о гибели лидера ИГ во время операции спецназа США на северо-западе Сирии. Аль-Хашеми аль-Курайши взорвал себя, убив при этом членов своей семьи и других лиц, когда к зданию, где он остановился, стали приближаться американские спецназовцы, сообщили власти США.

10 марта террористическая организация объявила, что ее новым лидером стал Абу аль-Хасан аль-Хашем аль-Курайши.

Ранее мы сообщали, что президент Сербии обвинил Украину и одну из стран ЕС в ложных тревогах.