Норвегия передала Украине противовоздушные ракетные системы

Существенная помощь от норвежцев.

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Украина получила от Норвегии очень важную военную помощь. Норвежцы решили передать Киеву противовоздушные ракетные системы “Мистраль”.

Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что это оружие эффективно использовали на флоте и оно может помочь украинцам в войне с россией, пишет УРА-Информ со ссылкой на Aftenposten.

“Эти ракеты постепенно снимаются с вооружения Вооруженных сил Норвегии, но все равно это современное и эффективное оружие… Другие страны также предоставляли схожие системы”, – отметил Грамм.

Он добавил, что эти системы уже отправили Украине. Также Грамм добавил, что Украине передают фактически весь запас норвежских “Мистралей” – это около сотни ракет. Их планировали заменять другим вооружением, поэтому для способностей вооруженных сил это не будет последствий, пояснили в Минобороны.

В Норвегии они использовались на эсминцах и корветах. Однако их можно также использовать портативно или на транспортных средствах и вертолетах. Оружие предназначено для использования против самолетов и вертолетов, двигающихся на малой высоте.

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