Происшествия

россия фактически проиграла битву за Харьков – Синегубов

глава Харьковской ОВА рассказал о ситуации в регионе.

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российская федерация фактически проиграла войну Украину. Такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского марафона он заявил, что у оккупантов осталось только одно направление, на которое сейчас предприняты все-таки. Речь идет об Изюме, чтобы выйти на Луганскую и Донецкую область, пишет УРА-Информ.

“Враг понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции ВСУ, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении”, – заявил Синегубов.

Он добавил, что ВСУ на этом направлении свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники. Также он отметил, что вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на Азовсталь.

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