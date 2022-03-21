Общество

Утечка аммиака из-за обстрелов в Сумах: все что известно на данный момент

Российские войска продолжают хаотично обстреливать украинские города.

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Сегодня ночью, 21 марта, российские войска снова обстреляли Сумскую область. Была в том числе обстреляна территория ПАО “Сумыхимпром”.

В результате обстрела этого предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Сам обстрел произошел в 03:55, в результате чего был поврежден 1 резервуар с аммиаком, пишет УРА-Информ.

В 5:00 сообщалось о том, что наблюдалось незначительная утечка аммиака. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводили работы по осаждению аммиачного облака. По состоянию на 7:15 утечку удалось локализировать.

По состоянию на 07:30 на территории ПАО «Сумыхимпром» проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака.

Сообщается, что в результате происшествия один человек травмирован. Это работник предприятия.

Угрозы для населения города нет. Отметим, что это был резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн. Последствия могли быть катастрофическими.

Ранее мы сообщали, что россия продолжит массированные обстрелы украинских городов.

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