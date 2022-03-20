Начался раскол: в рф хотят убрать Путина, ему уже нашли замену

Походе, что в россии не все так хорошо, как предполагалось ранее.

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Похоже, что в россии все-таки не всех устраивает политика действующего президента Владимира Путина. Появились слухи о том, что власть в Кремле может все-таки поменяться.

В российской “элита” формируется группа влиятельных лиц, которые являются оппозицией к Владимиру Путину, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Главной целью это группы является отстранение от власти Путина и восстановление экономических связей с Западом. Похоже, что санкции все-таки влияют на российских бизнесменов, хотя ранее сообщалось о другом.

Интересно, что группа даже определились с преемником Путина. На это место претендует директор ФСБ Александр Бортников, который в последнее время попал в опалу из-за просчетов при вторжении в Украину. Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и боеспособности украинской армии и явно провалились.

ГУР считает, что Бортников и другие влиятельные противники нынешнего курса Кремля рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти, включая отравление, “внезапную болезнь” или “несчастный случай”.

Отметим, что с первых дней войны ФСБ сливало данные о точных размещениях чеченских подразделений возле Киева.

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