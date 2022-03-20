Политика

россия продолжит массированные обстрелы украинских городов – минобороны Великобритании

Британское министерство поделились последний анализом войны в Украине.

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Ввиду ограниченного прогресса в взятии городов под контроль россия, вероятно, продолжит массированные обстрелы, чтобы ограничить свои и без того значительные потери. Такое заявление сделало британское министерство обороны в воскресенье утром.

«Российские силы продолжают окружать ряд городов на востоке Украины. За последнюю неделю российские силы добились ограниченного прогресса в захвате этих городов; вместо этого Россия усилила массированные обстрелы городских районов, причинив значительный ущерб и большие жертвы среди гражданского населения», – отмечает ведомство, пишет УРА-Информ.

“Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь для поддержки ударов по городским районам, пытаясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой дальнейших жертв среди мирного населения”, — отмечается в сообщении.

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