Общество

Мобилизация в Украине: стартовал новый этап, кого призовут

Будут призывать даже тех, кто ранее не служил.

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Стало известно о темпах мобилизации в Украине. Детально об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, в воинские части отправлены почти 100% резервистов первой очереди. Речь о тех, кто участвовал ранее в боевых действиях, пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Он добавил, что теперь проводится мобилизация военнообязанных, которые в первую очередь не входят.

В первую очередь, это категории граждан, которые проходили военную службу ранее. Они могут быть отправлены в воинские части.

Также будет мобилизация граждане, которые не проходили ранее службу, но подлежат мобилизации. Их направят в учебные центры ВСУ.

Также речь идет о переселенцах. Граждане этой категории должны обязательно встать на военный учет по месту пребывания, а затем их могут привлечь к мобилизации.

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