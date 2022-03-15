Все может произойти уже завтра, 16 марта.

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Уже завтра, 16 марта, российская федерация может оказаться в очень тяжелой финансовой ситуации. Известное издание Bloomberg прогнозирует дефолт РФ уже в эту среду.

По данным издания, внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. На данный момент издание предполагает, что может быть три развития ситуации, пишет УРА-Информ.

При первом варианте Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт откладывается по крайней мере до 4 апреля, когда придется платить следующий долг.

Второй вариант – Россия платит в рублях. Однако выплата в среду будет считаться осуществленной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.

При третьем варианте развития событий Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт.

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