Экономика

Список продуктов, которые тяжело найти на прилавках супермаркетов в Украине

Их сметают в первую очередь.

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После начала войны в Украине в многих местах страны начались проблемы с доставкой продуктов. В тех городах, где идут непосредственные военные действия ситуация весьма тяжелая с продуктами. Но местные власти пытаются решать подобные проблемы.

Жители таких городов сообщают о том, в центральных и восточных областях на полках полно дорогих продуктов, а также тех, которые не годятся для полноценного питания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

“Проще сказать, что есть. На полках сладости, чипсы, сухарики, дорогие виды рыбы и морепродукты, сладкая газировка, снеки, кофе, мороженое и фрукты”, – рассказывает жительница Краматорска.

В Киеве, например, есть проблемы с тем, чтобы приобрести консервы, свежее мясо, молочные и кисломолочные продукты, крупы, сахар, мука, хлеб, дешевые виды сыра и колбасы и масло.

В областях, где проблемы с логистикой особенно очевидны, сложно найти дешевые макароны, остались только дорогие и то те, выросли тоже в цене.

Ранее мы сообщали, что каждую секунду ребенок из Украины становится беженцем.

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