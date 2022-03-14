Война в Украине: главные итоги ночи 14 марта

Противник продолжает обстреливать населенные пункты.
Ночь 14 марта в Украине снова была неспокойной. Противник продолжает обстреливать мирных жителей и забирать жизни украинцев.
Так в Николаевской области оккупанты совершили авиаудар по городу Снегиревка. По итогам обстрелов один человек погиб, пять жилых домов повреждено, пишет УРА-Информ.
Бомбардировали также Ахтырку в Сумской области, там ракеты попали в жилищный сектор. Погибли по меньшей мере 3 гражданских.
В Житомирской области в результате ракетного удара в админздании пгт Ставище пострадали четыре человека, а также были разрушены семь зданий.
Ночью российские военные также совершили три авианалета на Чернигов и уничтожили Черниговскую политехнику. Большая часть города находится без тепла, некоторые микрорайоны уже трое суток без света, отдельные пригородные районы более пяти суток.
Оккупанты и дальше обстреливают Авдеевку и Краматорсу. С града обстреляли Авдеевский коксохимический комбинат.
В тоже врем Северодонецк под постоянными артобстрелами, за сутки 18 попаданий в жилые дома.
Вблизи Ровно в результате авиаудара была повреждена телебашня. На данный момент в городе не работает теле- и радиовещание
В Харькове ночью продолжались обстрелы жилых районов, в частности Салтовки и Новых Домов. В области велись активные бои в направлении Изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта с города.
Ранее мы сообщали о “зеленых коридорах” на 14 марта.
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