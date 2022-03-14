Общество

Следующие две-три недели войны в Украине будут решающими – Денисенко

В МВД рассказали, чего ожидать от Российской Федерации в военном плане.

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Следующие две-три недели войны в Украине станут решающими. Такой прогноз дал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире “24 канала”.

По его мнению, российская армия сделает все для того, чтобы все-таки захватить Мариуполь. После этого он считает, что главной задачей россиян станет Восток Украины. Там они хотят захватить восточную группировку, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

“Наша главная задача – остановить это движение, не дать возможности им это сделать и принуждать их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проигрывают”, – сказал Денисенко.

Также он отметил, что важным моментом будет и то, получит ли Украина в ближайшее время помощь от международных партнеров по ПВО. Именно в этом виде оружия наша страна нуждается в первую очередь.

Ранее мы подводили главные итоги ночи 14 марта.

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