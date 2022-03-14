Экономика

США предупредили Китай о последствиях помощи России в нарушении санкций

РФ ищет варианты выхода из приближающегося кризиса.

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Китай «понесет последствия», если поможет Москве обойти санкции, связанные с войной в Украине, предупредил в воскресенье представитель Белого дома.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник встретится в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи и, согласно источникам в Белом доме, должен сигнализировать о возможности экономических санкций против Пекина, если он поможет России в ее войне с Украиной.

В воскресенье Россия запросила у Китая военную технику для поддержки вторжения в Украину. Это вызвало опасения, что Пекин может подорвать западные санкции, направленные на то, чтобы помочь украинским вооруженным силам защитить страну, говорят официальные лица США, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Китай является крупнейшим экспортером в мире, крупнейшим торговым партнером Евросоюза и крупнейшим поставщиком товаров в США, и любое давление на китайскую торговлю может обернуться эффектом домино для экономики США и их союзников.

Салливан заявил в воскресенье в интервью CNN, что Вашингтон внимательно следит за тем, в какой мере Пекин будет оказывать возможную экономическую или материальную поддержку России.

Ранее мы сообщали, что в Хорватии разбился военный беспилотный самолет-разведчик производства СССР.

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