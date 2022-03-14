Общество

“Зеленые коридоры” на 14 марта: список

Сегодня, 14 марта, должны состояться четыре “коридора”

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На сегодня, 14 марта, в Украине было согласовано с россией четыре “зеленых коридора”. По ним украинцы должны получить возможность безопасно выехать из горячих точек.

Министр реинтеграции Украины Ирина Верещукво время своего выступления сообщила, какие гуманитарные коридоры будут работать 14 марта, пишет УРА-Информ.

Так в общей сложности было согласовано четыре “коридора”. Два будут работать в Киевской области и два в Луганской области.

Так в Киевской области откроют “коридор” – Богдановка, Новая Богдановка, Победа, Бобрик – Бровары и Гостомель, Немишаево, Ворзель, Дмитровка – Белогородка.

В Луганском направлении противник в очередной раз обещает пропустить гуманитарный груз из Запорожья в Мариуполь. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами продолжит двигаться в Мариуполь через Бердянск. На данный момент этот “коридор” обговорен, но пока ни разу россия не позволила пропустить груз в Мариуполь, где большие проблемы.

Еще один “коридор” запланирован по маршруту Северодонецк, Попасная, Горное — Славянск.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас проходит самое страшное испытание в своей истории.

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