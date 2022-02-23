Зеленский объявил о призыве в ВСУ резервистов: срочное обращение президента Украины

В своём срочном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о призыве в армию Украины резервистов.

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Об этой информации сообщил Facebook Зеленский, передает Ura-inform.

Вчера, поздно вечером, 22 февраля Зеленский записал срочное 6-минутное видеообращение к украинцам, которое обнародовано на его официальной странице в «Фейсбук»,

Главой государства было подчеркнуто, что на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Но вместе с тем отметил Зеленский, необходимо доукомплектовать Вооруженные силы Украины.



«Я издал указ о вызове резервистов в особый период. Подчеркиваю, что речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв», — заявил президент.

Им также были инициированы сборы Сил территориальной обороны Украины. Президент Украины прокомментировал решение президента РФ о признании псевдо республик «Л/ДНР», а также разрешение Совфеда на применение российских войск в Украине.

«На смену «нас там нет» поступило официальное «мы все-таки тут» на высшем политическом уровне. Получили четкий ответ, кто хочет мира на земле, а кто — передела земель», — сказал Зеленский.



Он обвинил Россию в том, что она в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений, напомнив, что еще не так давно высокопоставленными политиками РФ было заявлено, что им нет «альтернативы». Для Украины, отметил Зеленский, безальтернативным является только завершение войны, а не площадки. Он сообщил о намерении и далее бороться за прекращение войны.

Напомним, ранее сообщалось, Источник ОП раскрыл, о чем тайно просил Зеленский у Байдена: был получен неоднозначный ответ.