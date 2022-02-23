В ОРДО жители возмущены принудительной мобилизацией: «Полным ходом идет изъятие личных автомобилей»

Боевики незаконных военных формирований на Донбассе стягивают всю бронетехнику 1АК к линии фронта. Также жители ОРДО сообщают, что в городе дорога белая от следов, оставленных гусеничными траками.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Так же сейчас в так называемой «ДНР» полным ходом идёт насильственная мобилизация местных мужчин. Местные жители очень возмущены такими действиями со стороны НВФ и делятся своими переживаниями в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что только за вчера в оккупированной Макеевке члены НВФ «собрали и вывезли около 1000−1200 мужчин».

«Полным ходом идет изъятие личного автотранспорта. Движение поездов по ДЖД на минимуме».

При этом пользователи выдвигают предположение, что «главы Л/ДНР» будут использовать мобилизованных жителей ОРДО в качестве пушечного мяса:

«У меня только один вывод. Они хотят как можно больше мобилизовать населения ОРДО. Чтобы сделать людей не выездными в Украину. Может, третьим фронтом будут стоять. А потом все равно участник. И всё… Не выездной».

«Двоюродного брата моего мужа забрали вчера из Тореза. Инвалид со зрением -8, навоюет он конечно там…».

«Боюсь, будут пушечным мясом :(А сзади будут дыровцы идти и россияне».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО объявлен режим ЧС «государственного» уровня: росСМИ сообщили, что недавно произошло.