Бутусов и Шуфрич устроили жесткую драку в прямом эфире у Шустера (видео)

Инцидент произошёл в пятницу, восемнадцатого февраля во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» .

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Об этой информации сообщила «Rbc, передает Ura-inform.

Драка произошла между народным депутатом «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестором Шуфричем и журналистом, главным редактором «Цензор. Нет» Юрием Бутусовым.

Бутусов, сидевший возле Шуфрича, подошел к нему и нанес удар по лицу. Между ними завязалась драка. Гости ток-шоу около минуты пытались их разнять. Экс-президент Украины Пётр Порошенко обозвал Шуфрича «тварью».

Шуфричем в эфире программы было заявлено что фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» является второй в парламент и «за ней стоят все украинские граждане». Бутусов ему ответил, что все народные избранники от «ОПЗЖ» «сбежали за границу». В связи с этим он сказал Шуфричу что он предатель и совместно с лидером партии «НАШИ» Евгением Мураевым занимаются распространением российских нарратив, на фоне усиливающейся эскалации на Донбассе со стороны Российской Федерации.

После драки Шуфрич ненадолго ушел из студии. А когда вернулся, назвал Бутусова «горе-агитатором» и заявил, что тот «царапается как девчонка».

Бутусов попытался опять начать драку в ответ парламентарию, когда тот садился на свое место, но гостям студии удалось разборонить их.

Журналіст Юрій Бутусов побив проросійського політика Нестора Шуфрича у прямому ефірі "Свободи слова"https://t.co/4YwtamtMb5 pic.twitter.com/Fq0jmkedqJ — НВ (@tweetsNV) February 18, 2022

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