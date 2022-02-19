Блогер опубликовал видео с жителями Горловки, желающими эвакуироваться: «Похоже, горловчане понимают ситуацию»

Донецким блогером, пишущий под ником «Донетчанин» в своём Telegram-канале было опублиовано видео эвакуации людей в оккупиованной Горловке

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В сети показали видео, сколько жителей неподконтрольной Украине Горловки хотели эвакуироваться. На опубликованных блогером кадрах к так называемым «эвакуационным» автобусам пришли совсем немного горловчан. И все они практически не имели с собой вещей.

«Оккупированная Горловка. Желающих на эвакуацию очень мало», — написал блогер.

Местные жители в комментариях к опубликованному видео сообщают, что людей просят выехать в Российскую Федерацию и там получить по 10 000 российских рублей. И уже через день якобы их вернут домой. Некоторые комментарии, которыми делились горловчане:

«Похоже, в Горловке самые умные люди живут и понимают ситуацию»;

«Автобусы смерти»;

«Пазики??? Да они еще до войны должны были развалиться, как на них можно доехать до Ростова?»;

«Просто это и есть все население Горловки».

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна причина звонка российского патриарха Кирилла в Донецк.