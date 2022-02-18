Политика

Аваков предупредил украинцев о серьезных провокациях

На совещании во 2-м армейском корпусе — «армии ЛНР» принято решение о массовых обстрелах позиций Вооруженных сил Украины

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Подразделения боевиков «ЛНР» предварительно приняли решение вести массовые обстрелы позиций ВСУ ночью 18 февраля. Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки сообщил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УРА-Информ.

Около половины членов незаконных вооруженных формирований, как уточнил Аваков, получили российские паспорта.

«18 числа они объявляют так называемые республиканские учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав „армии ЛНР“. Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара — Счастье, Славяносербск и Желтое», — подчеркнул бывший министр.

Также Аваков призвал граждан Украины быть готовыми к любым провокациям со стороны НВФ и РФ.

«Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в социальной сети жители оккупированных территорий Донбасса отмечают, что на КПП Мариновка боевики выборочно не выпускают мужчин призывного возраста. 

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