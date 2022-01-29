Экономика

В ОРДЛО начали блокировать любые финансовые операции

Об этой информации сообщил V-variant, передает Ura-inform. В частности , уточняется, что при совершении финансовой операции, пользователь получает сообщение следующего характера: «Ошибка платежа, проведение платежа запрещено». Со слов источника, данное ограничение касается всех пользователей, которые находятся на территории так называемой «ЛДНР» и оно не зависимо от того, к российскому или украинскому оператору привязан кошелёк. На […]

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Об этой информации сообщил V-variant, передает Ura-inform.

В частности , уточняется, что при совершении финансовой операции, пользователь получает сообщение следующего характера: «Ошибка платежа, проведение платежа запрещено».

Со слов источника, данное ограничение касается всех пользователей, которые находятся на территории так называемой «ЛДНР» и оно не зависимо от того, к российскому или украинскому оператору привязан кошелёк.

На сайте компании нет никакой информации, о данных ограничений. Но в официальном сообществе QIWI в социальной сети «Вконтакте», которая запрещена в Украине, можно найти информацию, что сервис не поддерживается на территории ОРДЛО. Ранее пользоваться сервисом м получалось из-за технической ошибки, которую на данный момент уже устранили.

Так же ресурс делает дополнение:

Источники в ОРДО сообщают, что данную проблему можно обойти использую VPN, где в качестве местоположения можно указать территорию России.

Напомним, ранее сообщалось, В России хотят официально поставлять в «Л/ДНР» вооружение: депутат Госдумы рассказал, как и почему это будет происходить.

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