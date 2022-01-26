Украинцы запустили в «фейсбуке» патриотический флешмоб: «Самая смелая нация в мире»

Одними из составляющих патриотизма украинцы считают любовь в своей стране и готовность стать на её защиту. И, невзирая на разногласия и споры они обладают замечательной чертой-умением объединяться в трудное время.

Время чтения: 48 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Подтверждением этому является новый флешмоб, который украинцы запустили в социальной сети «фейсбук».

Многие пользователи быстро подхватили идею и начали устанавливать на свои аватарки украинские флажки, как напоминание о том, что Украина — единая. Участие в нём приняли украинские военные, политики и просто неравнодушные граждане Украины.

И уже вечером, двадцать пятого января, лента в соцсети «запестрила желто-голубыми флажками». Этот флешмоб напоминает о том, все мы разные, но есть то, что объединяет. И это, несомненно, Украина.

Евгением Глибовицким, который является членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, было отмечено, что такие аватарки с флажком возвращают в ощущения, которые не акцентировались со времён Майдана.

«В них и единство различий, которое, хоть не выставлялось на всеобщее обозрение, но незримо присутствовало всё это время. И мы уже видим более зрелую сдержанность формы. И понимание невероятной силы, которая стоит за каждой декларацией любви,– подчеркнул Глибовицкий.



Напомним, ранее сообщалось, Ярош розповів, чого Україна гостро потребує фону загрози вторгнення РФ.