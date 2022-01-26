Пионтковский обратил внимание на то, какие страны спасают своих дипломатов: «Серьезный сигнал»

На этой неделе на фоне возможного вторжения Российской Федерации в Украину Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Австралия приняли решение эвакуировать своих дипломатов из Киева.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Российским публицистом Андреем Пионтковским было в одном из теле эфиров украинского телевидения было отмечено, что на данный шаг пошли не случайные страны. С его слов, у тех стран, которые решили эвакуировать своих дипломатов может быть информация о планах России, которая мало кому известна.

«Стоит обратить внимание, какие страны отзывают дипломатов. Это страны, «большой шпионской пятерки»– США, Великобритания, Австралия в частности», – сказал Пионтковский.

Публицистом было подчёркнуто, что у этих пяти стран всегда идёт обмен наиболее доверительной информации — система стратегической разведки объединена.

По словам Пионтковского, ими могут отслеживаться не только материальные вещи, передвижение военных и техники России, но и то, о чём ведутся разговоры в кабинетах Кремля.

«Это очень серьезный сигнал. Передвижение сибирских дивизий в Беларуси говорит о возможности наиболее экстремистских планов РФ »,-резюмировал Пионтковский.

Напомним, ранее сообщалось, США могут начать эвакуацию людей из посольства в Украине – СМИ.