Политика

«Трудно представить, что будет»: Азаров спрогнозировал бои в ОРДЛО

По словам Азарова, в зоне ООС на Донбассе находится бригада ВСУ, оснащенная наступательным оружием

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Командование ВСУ якобы развернуло ударную группировку для наступления на оккупированном Донбассе. Об этом заявил беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает УРА-Информ.

«Меня-то сейчас все-таки больше всего беспокоит ситуация, которая складывается на Донбассе, по-моему, там их пять бригад. Они оснащены всеми необходимыми средствами ведения наступательных боевых действий. Сейчас активно поступают в эти части средства для разминирования минных полей, создания проходов соответствующих», — заявил Азаров.

Вооружение, которое Запад поставляет Украине, как отметил Азаров, предназначено для ведения боев в черте города.

«Поставленное Западом вооружение предназначено для ведение боевых действий в городских условиях, а линия разграничения как раз проходит на окраинах Донецка. Если эти отморозки решаться на военную авантюру, трудно представить что будет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинское государство не может вернуть захваченные РФ Донбасс и Крым военным путем.

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