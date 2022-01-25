Секретарь СНБО рассказал, как Украина узнает о нападении РФ

Секретарём Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым в ходе брифинга, было заявлено, что на данный момент нет оснований, чтобы утверждать о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

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Об этой информации сообщил U24, передает Ura-inform

С его слов, на сегодняшний день это было бы невозможно сделать даже физически. Данилов отметил, что с украинской стороны фиксируются перемещений российских войск:



«Мы их фиксируем, но для нас это не удивительно. Это, возможно, новость для иностранных партнеров, что они, наконец-то увидели, что там есть войска у РФ, что они передвигаются».

Даниловым было отмечено, что в Украине есть система оповещения, и украинским гражданам не нужно пугать самих себя.

«Нужно сохранять спокойствие. При необходимости у нас есть общенациональная система оповещения. Мы ничего скрывать не будем – вы видите, что мы все процессы выносим на усмотрение граждан и по любому случаю готовы коммуницировать… Мы вам даем четкие и понятные ответы на все вопросы, – рассказал Данилов.

Так же им было заявлено, что в Украине все работает в спокойном режиме. И в случае форс-мажора, со стороны власти есть чёткое понимание, что нужно делать.

Напомним, ранее сообщалось, На фоне вероятной агрессии России: стало известно, о чем в Минобороны призвали задуматься украинцев.