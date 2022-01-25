Общество

Бородай рассказал о войне и судьбе Ростовской области: «Скоро начнётся»

Главой «Союза добровольцев Донбасса», а на данный момент уже депутатом Государственной Думы РФ Александром Бородаем было заявлено о новых «данных разведки».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Бывший командир незаконных вооружённых формирований так называемой «ДНР» сославшись на эти «данные», заявил, что якобы в скором времени начнется война, которая коснётся не только Донбасса, но и Ростовской области.

Со слов Бородая, на Донбасс якобы готовится наступление с большим количеством военных и бронетехники.

«Нам остается только воевать. Для Донбасса это, рано или поздно, конечно, закончится войной. Просто это может произойти или в ближайшее время, или уже к весне. На данный момент земля еще промерзшая, и останется такой в течение всего февраля. А когда наступит оттепель, то там будет такая грязь, что никакая военная техника не сможет пройти. Поэтому боевых действий можно ожидать в ближайшие дни, недели либо же они перенесутся до того времени, когда земля подсохнет, то есть к середине-конце апреля», — сказал Бородай.

Напомним, ранее сообщалось, Белковский предрёк новую судьбу Донбассу к Олимпиаде в Пекине

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