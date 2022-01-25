Общество

С 25 января на дорогах Украины появятся автомобили-фантомы: что ждет водителей

С сегодняшнего дня на дорогах Украины начнут патрулировать автомобили-фантомы.

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Об этой информации сообщил Facebook Билошицкий, передает Ura-inform

Заместителем начальника Департамента патрульной полиции Алексеем Билошицким было рассказано что данные авто не будут иметь опознавательных знаков. И смогут незаметно фиксировать нарушения ПДД. Более того, данные автомобили-фантомы смогут фиксировать скоростной режим одновременно нескольких транспортных средств.

Так же он сообщил, что данные авто будут оснащены такими системами контроля скорости, которые позволят измерять скорость других авто как при движении самого фантома, так и если он будет неподвижен.


При фиксации авто правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Далее данная информация проверяется по  базе данных.

Практически все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.

Данные про нарушение будут прорабатываться и автоматически формироваться в постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец транспортного средства или прикрепленный пользователь.

Напомним, ранее сообщалось, В Украине изменили порядок госрегистрации автотранспортных средств: что поменялось

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