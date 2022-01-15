Политика

Стало известно, о неприятностях «чиновников ДНР»: «Если он заговорит, большинство руководства ОРДО будут судить в России

Telegram-каналом «Вольнодумцем» было заявлено что у так называемых «чиновников» в ОРДО наблюдаются в последнее время большие неприятности.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Как сообщил  автор канала, часть из них уже потеряла свою работу, по причине коррупционных действий, а другие  с тревогой ожидают своей очереди.

Ранее в ноябре прошлого года «первый вице — премьер ДНР» россиянин Пашков был уличен в коррупционных действиях и был спрятан на территории РФ.

По данным паблика,с средины декабря 2021 года в СИЗО ОРДО сидит экс-«министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец. Его обвиняют в «злоупотреблении служебным положением». По таким же уголовным статьям были задержаны: «главы» г. Макеевки С. Голощапов, Советского района Макеевки С. Гизоев, Старобешевского района Михайлов.

Как сообщает автор ресурса, еще несколько «глав» районов и городов «ДНР» пока еще находятся на свободе, но они  систематически приходят в  «МГБ» и «отдел экономической безопасности МВД ДНР», доказывать свою непричастность в растрате бюджетных финансов. Помимо этого, под следствием на данный момент находятся несколько сельских «чиновников» «ДНР».

Из-за такой «зачистки кадров» отставка «министра угольной промышленности и энергетики ДНР» Руслана Дубовского прошла практически незаметно.

«Вольнодумец» отмечает:

«Мнения у угольщиков «ДНР» о Дубовском крайне разнятся. Часть из них настаивает, что это был настоящий профессионал своего дела. Иные же не обвиняют его в воровстве. «Его не снимать надо, а сажать в тюрьму». Поэтому, по мнению большинства, Дубовскому дают возможность где-то спрятаться, так как «на угле» замешаны высшие чиновники «ДНР» и российские кураторы. И в случае, сели  вдруг российским следователям удастся заставить говорить Дубовского, то большинство «ДНР»-ского «руководства» пойдет под российский суд».

Напомним, ранее сообщалось,  Стало известно, кого в ОРДО Россия хочет сделать «глазом Кремля»: «Будет управлять экономикой республикой».

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