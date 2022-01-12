Стало известно, кого в ОРДО Россия хочет сделать «глазом Кремля»: «Будет управлять экономикой республикой»

На данный момент в оккупированном Донецке идёт борьба за должность «первого вице-премьера республики», после того как в ноябре был уволен Владимир Пашков, которого уличили в коррупции.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Telegram-каналом «Вольнодумец», ссылаясь на работников Донецкого «городского совета» было отмечено, что в так называемой «ДНР» «первым вице-премьером» фактически выполняется вся работа, связанная с функционированием сферы жизнеобеспечения, промышленностью, торговлей и финансами. Помимо этого, он может управлять всеми процессами в ОРДО.

Ресурс сообщает, что так называемого «главу «ДНР» Дениса Пушилина уже давно серьёзно никто не воспринимает, поэтому вся работа выполняется «первым заместителем». И Кремлю там нужен «свой карманный человек», который должен быть профессионалом своего дела, особо касаемо финансово-экономических процессов. А в ОРДО таких практически нет.

Телеграмм-канал утверждает, что «первый вице-премьер» всегда назначался Москвой и был гражданином РФ. Он был «недремлющим оком» и докладывал обо всём происходящем в «республике» российским куратором раньше Пушилина. А так же кто и где из приближения Пушилина ворует.

И теперь, как уточняет «Вольнодумец» ФСБ И ГРУ начинают двигать своих кандидатов:

«Сначала выдвигался Евгений Лавренов, нынешний так называемый «министр налогов и сборов». И хоть он во всём устраивал Пушилина, в Кремле в нём засомневались. Поэтому на данный момент ведётся кулуарная борьба между экс «главой» г. Донецка Игорем Мартыновым и экс-руководителем ЗАО «Внешторгсервис» гражданином РФ Виктором Николаенко. Ходят слухи, что Лавренов не хочет сдаваться и подключил своих родственников из числа партии регионов, сидящих в Москве. Он через беглых януковцев из Партии Регионов хочет управлять «экономикой ДНР». Но возможно, как всегда и неожиданно для всех, Москва может предложить своего еще пока не озвученного кандидата, преданную кремлевским кураторам».

Напомним, ранее сообщалось, Российский журналист предостерёг россиян от покупок колбасы из «ДНР»: «Можно обнаружить личные вещи, замученных в тюрьмах».