Политика Происшествия

В РФ заметили тревожный сигнал: СМИ раскрыли планы Кремля

Расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT) на своём сайте были опубликованы тревожные фото с России.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

На них видно как Россия перебрасывает военных и военную технику из Восточной Сибири и с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения данного военного потенциала пока остаётся неизвестным.

Уточняется, что отправляемый с пятой танковой бригады базы в Улан-Удэ состав техники довольно разнообразен. На платформах замечены грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Вместе с военной техникой в вагонах едет и военные, но точную их численность установить сложно», — рассказали расследователи.

С их слов, конечный пункт назначения этого состава пока остаётся неизвестным, также как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины.

Исследователи выдвигают предположение, что РФ может перебросить своих десантников, которые были отправлены в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину:

«Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что, по крайней мере какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Спецслужбы России пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку из баз всех четырех армий Восточного военного округа РФ».

Напомним, ранее сообщалось, Савченко заявляет об угрозе Третьей мировой войны: «Вопрос трёх дней»

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