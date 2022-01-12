В РФ заметили тревожный сигнал: СМИ раскрыли планы Кремля

Расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT) на своём сайте были опубликованы тревожные фото с России.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

На них видно как Россия перебрасывает военных и военную технику из Восточной Сибири и с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения данного военного потенциала пока остаётся неизвестным.

Уточняется, что отправляемый с пятой танковой бригады базы в Улан-Удэ состав техники довольно разнообразен. На платформах замечены грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Вместе с военной техникой в вагонах едет и военные, но точную их численность установить сложно», — рассказали расследователи.

С их слов, конечный пункт назначения этого состава пока остаётся неизвестным, также как и дата и масштаб возможной операции России против неоккупированной части Украины.

Исследователи выдвигают предположение, что РФ может перебросить своих десантников, которые были отправлены в рамках ОДКБ в Казахстан, именно в Украину:

«Видео, снятые с самих поездов, позволяют предположить, что, по крайней мере какой-то персонал движется вместе с транспортными средствами. Спецслужбы России пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных, но косвенные данные указывают на отправку из баз всех четырех армий Восточного военного округа РФ».

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