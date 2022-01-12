Стала известна точная дата и время возвращения Порошенко в Украину : заявление «Европейской солидарности»

Пресс-службой партии «Европейская солидарность» 12 января было опубликовано сообщение о возвращении в Киев экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом они написали на своей странице в «Фейсбук».

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Эту информацию сообщил Facebook Европейской солидарности» передает Ura-inform.

Лидер фракции прибудет в Киев семнадцатого января рейсовым самолётом из Варшавы в 9 часов утра.

Так же они привели в сообщении слова Порошенко:

«Мой совет для Банковой- не тратить финансы на незаконное внешнее наблюдение а также прослушку Мы сами вас будем информировать о каждом сделанном шаге, приближающем к дому. И ещё не советую украинской власти пугать меня арестом прямо на территории аэропорта. Я вернусь семнадцатого января в девять часов утора».

В партии отметили, что пятый президент выражает благодарность тем поклонникам, которые готовятся к его возвращению в Украину. И намекая таким образом, что соратники будут в аэропорту встречать Порошенко.

Помимо этого, он советует офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх из-за провластных средств массовой информации.

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