Общество

Стала известна точная дата и время возвращения Порошенко в Украину : заявление «Европейской солидарности»

Пресс-службой партии «Европейская солидарность» 12 января было опубликовано сообщение о возвращении в Киев экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом они написали на своей странице в «Фейсбук».

Время чтения: 42 Секунд

Эту информацию сообщил Facebook Европейской солидарности» передает Ura-inform.

Лидер фракции прибудет в Киев семнадцатого января рейсовым самолётом из Варшавы в 9 часов утра.

Так же они привели в сообщении слова Порошенко:

«Мой совет для Банковой- не тратить финансы на незаконное внешнее наблюдение а также прослушку Мы сами вас будем информировать о каждом сделанном шаге, приближающем к дому. И ещё не советую украинской власти пугать меня арестом прямо на территории  аэропорта. Я  вернусь семнадцатого января в девять часов утора».

В партии отметили, что пятый президент выражает благодарность тем поклонникам, которые готовятся к его возвращению в Украину. И намекая таким образом, что соратники будут в аэропорту встречать Порошенко.

Помимо этого, он  советует офису Зеленского меньше демонстрировать свой страх из-за провластных  средств массовой информации.

Напомним, ранее сообщалось, Гордон предрек незавидную судьбу Порошенко: журналист сказал, как будет действовать Запад

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно, кого в ОРДО Россия хочет сделать «глазом Кремля»: «Будет управлять экономикой республикой»

На данный момент в оккупированном Донецке идёт борьба за должность «первого вице-премьера республики», после того как в ноябре был уволен Владимир Пашков, которого уличили в коррупции.

Гороскоп на 13 января четверг для всех знаков Зодиака: что советуют звёзды

День будет неблагоприятным для важных дел, поэтому их лучше перенести на другое время.

Российский журналист предостерёг россиян от покупок колбасы из «ДНР»: «Можно обнаружить личные вещи, замученных в тюрьмах»

Известный в России публицист и ведущий Александр Невзоров шокировал общественность следующим заявлением в грубейшей форме.

Гиркин назвал «реальную» причину вывода войск ОДКБ из Казахстана

Бывший «командир» незаконных военных формирований на Донбассе Игорь Гиркин написал об этом на своей странице в социальной сети.

В эфире канала «Рада» случайно «похоронили» Стефанчука: реакция главы Верховной Рады

Парламентский канал «Рада» оконфузился во вторник одиннадцатого января.

В ОРЛО мужчин призывают на «военные сборы резервистов»

«Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР» должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, призванным на учебные «военные сборы»