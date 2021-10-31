Общество

Азаров раскрыл, что случилось с Украиной впервые за 30 лет: экс-премьер задал только один вопрос

Бывший премьер-министр Украинского государства в очередной раз затронул важную тему для официального Киева. По его словам, власти страны довели ее до такого состояния, что она входит в отопительный сезон без угольных запасов.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА Информ».

«Те, кто сделал Российскую Федерацию врагов – они делали это не в интересах Украинского государства. Предпринимались такие шаги только ради собственных интересов. Как итог – аховая ситуация. Впервые за 30 лет страна вошла в отопительный сезон без угольных запасов! С какой целью необходимо драть такие финансовые средства именно с населения?», — заключил Азаров.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, тоже выразили свои мнения в комментариях. Многие из них писали, что власть при Януковиче сама довела страну до таких условий, из-за которых Российская Федерация стала врагом. На этом фоне ему напомнили, что РФ забрала часть Донбасса, а также Крымский полуостров.

Напомним, как сообщалось ранее, Гройсман рассказал, вокруг чего нужно объединиться: «В стране бардак».

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