Реакция жителей ОРДО на призыв срочников в «армию»

Со стороны местных жителей, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, наблюдается крайне негативная реакция на так называемый призыв на срочную военную службу в «армию ДНР».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Некоторые дончане в недоумении, зачем на данный момент вообще нужна «армия»:

«Я не могу понять, что это за «служба» или что это за «армия». Зачем сегодня нужно куда-то идти, кого-то или что-то защищать и почему необходимо это делать. Да и что защищать??»

Некоторые высказываются, что после прохождения так называемой «службы» люди становятся не выездными вообще никуда. Если кто-то собирается прожить здесь всю свою жизнь, то пусть идут служить, добавляют местные жители.

Другие пользователи оставляют насмешливые комментарии:

«За родину и Пушилина! Воспрянем духом, и положим свои головы за товарища Пушилина. Ура!!»

Один мужчина прокомментировал данную новость так:

«Пускай сыночки правителей «республики» пойдут и «послужат недогосударству». В данный момент в такой банановой «республике» служба в армии не является честью.

Напомним, ранее сообщалось, «Ощадбанк» может принять решение о продлении действия карт переселенцев: ТКГ.