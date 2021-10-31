NASA сняло мощнейшую вспышку на Солнце и приурочило его к Хэллоуину (зрелищное видео)

На нынешней неделе на Солнце из-за повышенной активности произошли серии всплесков излучения, которые в итоге завершились мощнейшей вспышкой. NASA удалось снять это на видео, и посвятили её Хэллоуину, который отмечается тридцать первого октября.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщило Nasa, передает Ura-inform.

Это уже была 2-ая вспышка Х-класса в двадцать пятом солнечном цикле, которая началась в декабре 2019 года. Земля уже была накрыта магнитной плазмой, после того как возросла солнечная активность. И это влечёт за собой появление крупнейших за последние несколько лет магнитных бурь.

Космическая обсерватория снимала видео солнечных вспышек на Солнце в период с двадцать пятого по двадцать восьмое октября. И двадцать восьмого октября самой большой из активных областей было выпущено значительная вспышка, пик которой пришелся на 11:35 по североамериканскому восточному времени.

«Это ярче чем мерцающий призрак, это быстрее чем взмах хвоста чёрной кошки. Мы были околдованы Солнцем как раз к Хэллоуину»,- так было описано событие сотрудниками NASA.



Напомним, ранее сообщалось, Социальные сети покоряет уникальная лягушка с грустным видом и пищащая как игрушка (фото, видео)