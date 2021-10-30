Гройсман рассказал, вокруг чего нужно объединиться: «В стране бардак»

Бывший премьер Министр Украины Владимир Гройсман в одном из теле эфиров заявил, что всем украинцев на данный момент необходимо объединиться вокруг ситуации с коронавирусом.

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Об этой информации сообщил U24.ua, передает Ura-inform.

«Я выступаю за то, что чтобы все украинцы объединились. Не нужно заниматься поиском виновных, но я хочу поведать одну вещь. Если мы сейчас не сможем понять по какой причине мы оказались в такой ситуации, то будем оказываться в ней через каждые пол года. Потому что в 2020 году и началась пандемия коронавируса. К сожалению, первыми месяцы в Украине оказались абсолютно провальными. Приобретение тяжёлого опыта у нас началось с началом гибели граждан.

Если ещё в апреле месяце мы понимаем, что у нас есть в наличии девяносто пять тысяч мест, мы обязаны понимать что они могут быть заполнены… Так же можно просчитать сколько необходимо кислорода для этих коек. Сейчас в Украине бардак и хаос в управлении и не только с коронавирусом, но ещё в энергетике , экономике и в иными вопросами.

Со слов Гройсмана, он просит об одной вещи: украинцы должны объединиться именно вокруг ковида, чтобы мы сами почувствовали свою ответственность за происходящее. Ведь кроме нас никто этого не сделает,- резюмировал экс-премьер министр.

Напомним, ранее сообщалось, Зеленский обратился к украинскому населению: к чему призывает Глава государства.