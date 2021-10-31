Политика

Пушилин сказал, к чему начала готовиться Украина: главарь ОРДО назвал новый сценарий

Глава НВФ с оккупированной Донетчины Денис Пушилин отличился резким заявлением в сторону официального Киева. По его словам, с недавних пор Украинское государство принялось готовиться к военным действиям, и уже продумало соответствующий план.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА Информ».

В самом начале Пушилин начал говорить, что в лучшем случае ВСУ нацелены на серьезную провокацию в зоне ООС. Однако затем он добавил, что не исключает худшего варианта – военных действий на Донбассе.

«Об этом говорят все признаки. Они уже явны для каждого. Вместе с этим есть и другие сигналы. Уже сейчас военные Украины принялись занимать некоторые населенные пункты, пытаясь таким образом идти к границе с Российской Федерацией», — сказал Пушилин.

В конце он подметил, что армия Украины решила стягивать вооружение в южном направлении. Главарь ОРДО уверен в том, что ВСУ перед полноценным освобождением Донбасса хочет отрезать так называемую «республику» от акватории.

Напомним, ранее сообщалось, появилась реакция жителей ОРДО на призыв срочников в «армию».

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