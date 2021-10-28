В ОРЛО анонсировали повышение минимальных пенсий с 1 января: «Минсоцполитики ЛНР»

Так называемым «министром труда и социальной политики » ОРЛО Светланой Малаховой было заявлено об изменении размера пенсионных выплат в «республике» с первого января 2022 года.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С её слов, размер минимальной пенсии в ОРЛО уже с начала года увеличатся на двадцать процентов, и составит 7 885 рублей.

Так же «чиновница» сделала уточнение, что это повышение коснётся более четырёхсот тысяч пенсионеров.

Кроме этого, Малаховой было анонсировано увеличение размера страховых выплат для получателей на двадцать процентов, с дальнейшей их индексацией. Данные размеры в ОРЛО охватят около тридцати тысяч получателей этих выплат, состоящих на учёте в фонде соцстраха, сказала «чиновница».

Так же, по её словам, с первого января 2022 года будут повышены и социальные выплаты в среднем на тридцать процентов. И со временем планируется проводить индексацию размера социальных пособий граждан.

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