Общество

В ОРЛО анонсировали повышение минимальных пенсий с 1 января: «Минсоцполитики ЛНР»

Так называемым «министром труда и социальной политики » ОРЛО Светланой Малаховой было заявлено об изменении размера пенсионных выплат в «республике» с первого января 2022 года.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

С её слов, размер минимальной пенсии в ОРЛО уже с начала года увеличатся на двадцать процентов, и составит 7 885 рублей.

Так же «чиновница» сделала уточнение, что это повышение коснётся более четырёхсот тысяч пенсионеров.

Кроме этого, Малаховой было анонсировано увеличение размера страховых выплат для получателей на двадцать процентов, с дальнейшей их индексацией. Данные размеры в ОРЛО охватят около тридцати тысяч получателей этих выплат, состоящих на учёте в фонде соцстраха, сказала «чиновница».

Так же, по её словам, с первого января 2022 года будут повышены и социальные выплаты в среднем на тридцать процентов. И со временем планируется проводить индексацию размера социальных пособий граждан.

Напомним, ранее сообщалось,Россия поставила Ультиматум Украине в ТКГ: на чём настаивает Кремль.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Четверг принесет для всех знаков зодиака много перспектив.

Скабеева в прямом эфире признала поражение РФ: «Украина победила таки Россию»

Российская пропагандистка Ольгой Скабеева вынуждена была признать в прямом эфире ток-шоу, что Украина одержала победу над РФ.

Глава Донецкой ОВА выступил с заявлением о ситуации в Гранитном и Старомарьевке

Главой Донецкой ОВА Павлом Кириленко было рассказано о ситуации, которая возникла вокруг п.Старомарьевка Бойковского р-на (Тельмановского), который прилегает к п.Гранитное, и был обстрелян членами незаконными военными формированиями 26 октября.

Генштаб ВСУ обнародовал подробности боевого применения Байрактара на Донбассе (видео)

Двадцать шестого октября по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские военные впервые с боевым заданием, применили в районе ООС беспилотник турецкого производства «Байрактар».

Опять без России: Молдова заключила новый контракт на поставку газа

Молдова не согласилась на газовый ультиматум, поставленный Российской Федерацией, и как обещала, начала поиск и заключение договор на поставку газа у альтернативных поставщиков.

Гороскоп Павла Глобы на 27 октября 2021: что ждёт сегодня все знаки зодиака

Сегодня стоит сосредоточиться на важных текущих обязательствах.