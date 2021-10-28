Политика

Россия поставила Ультиматум Украине в ТКГ: на чём настаивает Кремль

Представителем ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ Сергеем Гармашем было поведано о том, что 27 октября в ходе переговоров Трёхсторонней контактной группы, РФ со своими марионетками «Л/ДНР» был выдвинут новый ультиматум Киеву. Об этом журналист сообщил на своей странице в социальной сети.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Гармаш сообщил, что Россией были заблокированы все переговорные процессы, касающиеся обмена пленных. Основным требованием для возобновления диалога с российской стороны стала замена в украинской делегации «слуги народа» Галины Третьяковой на лидера партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктора Медведчука.

«Хотят иметь дело только с кумом президента России Владимира Путина», — написал представитель украинской делегации в ТКГ.

Кроме того, марионетки Кремля выразили готовность выдать украинской стороне 3 пленных женщин, если данный ультиматум будет выполнен.

Но как стало известно, Киев не дал согласие на поставленное требование.

«Украина сама будет решать кого ей включать в состав своей делегации и никто ей не будет это диктовать», — отметил Гармаш.

Он выдвинул предположение, что данное требование служит для Кремля возможностью продолжать и далее не выполнять договорённости по обмену пленными, и открытии новых контрольно-пропускных пунктов въезда выезда возле разграничительной линии.

«Ими выдвигаются совершенно абсурдные  и изначально невыполнимые требования, дабы заблокировать работу», — возмутился Гармаш.

Напомним, ранее сообщалось, Россия выдвинула ЕС ультиматум: Европа не идёт на поводу у Кремля.

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