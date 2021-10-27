Опять без России: Молдова заключила новый контракт на поставку газа

Молдова не согласилась на газовый ультиматум, поставленный Российской Федерацией, и как обещала, начала поиск и заключение договор на поставку газа у альтернативных поставщиков.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Вначале, Государственным концерном Energocom был подписан контракт с компанией из Польши PGNIG на поставку 1млн кубометров газа.

Так же сообщается, что холдингом был заключен ещё один новый контракт пробной поставки газа компанией Vitol из Нидерландов. Согласно подписанного контракту, уже двадцать седьмого октября 2021 года в течение дня в Молдову ожидается поставка 1 миллиона кубических метров газа.

Компанией Vitol был выигран тендер, который объявил утром 26 октября государственный холдинг Energocom. Как стало известно, поставщиком из Нидерландов были предложены наилучшие условия поставок голубого топлива.

Более детальной информации с обеих сторон пока не предоставляют.



Напомним, ранее сообщалось, Эксперт рассказал, как газовая помощь Молдове скажется на репутации Украины.