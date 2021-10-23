Общество

«Это просто геноцид»: Россия перекрыла жителям ОРДЛО выезд на неоккупированную территорию Украины

В пабликах местные жители сообщают о перекрытых границах на выездах из «республик» на территории, подконтрольные Киеву.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua передает Ura-inform.

Сделано это было Российской Федерацией в период разгара эпидемии коронавируса. Местные жители лишились возможности вакцинироваться бесплатной и качественной прививкой от ковида.

В Сети возмущённый мужчина жаловался на то, что его с отцом не пропустили «пограничники» так называемой «ЛНР» через контрольно-пропускной пункт въезда выезда «Станица Луганская» для получения им 2-ой дозы вакцины:

«Первую вакцину он получил до того как закрыли админграницу и он показал соответствующий документ. Но всё-равно не пустили, сказав при этом: «Нас это не волнует».  Видно как «заботятся» о своих гражданах».

Очень много таких сообщений, где жители ОРДЛО не скрывая, называют это «геноцидом».

«Это просто преступление против народа, ведь граждане, проживающие в так называемой «ЛНР» не имеют шанса сделать двухкомпонентную прививку и защитить себя от такого тяжёлого недуга»,-пишет жительница.

Тем временем, в сеть попадает много сообщений о отсутствии мест в больницах и переполненных моргах. Так же ощущается нехватка медработников, дабы попасть на ИВЛ, нужно давать большие взятки.

Напомним, ранее сообщалось, «Вот мы и вернулись в Средневековье»: жители «ЛНР» сообщают о новой             серьёзной проблеме.

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