Соглавой Социал-демократической партии Германии Норбертом Вальтером-Борьянсом, партия которого недавно победившая на выборах в ФРГ было заявлено о требовании быстрого запуска газопровода «Северный поток-2»

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Об этой информации сообщил Dw.com, передает Ura-inform.

«К моему сожалению, мы в редких случаях можем выбирать поставщиков исходя из симпатий к той или иной политической системе. Независимость в энергетическом плане может быть обеспечена не потерей связей, а наоборот, установлением большего количества связей и партнёров»,-отметил он.

Также он сказал, что официальным Берлином продолжается поддержка режима санкций ЕС против президента России Владимира Путина и его окружения.

Со слов политика, в случае с этим газопроводом идёт речь не только о торговых отношениях, но и о «инфраструктуре, которая поможет нашей высокоиндустриальной стране осуществить переход на пути к достижению климатической нейтральности».

Примечательно, что потенциальными коалиционными партнёрами SPD «Зелёными» озвучивается противоположная позиция. Одной из лидеров данной партии было выдвинуто обвинение официальной Москве в шантаже европейских стран из-за высоких цен на энергоносители. И она уверена, что Путин хочет использовать Германии для запуска «СП-2».

Напомним, ранее сообщалось, В МИД Украины сказали, когда Украина и Россия смогли бы иметь добрососедские отношения: названо одно условие.