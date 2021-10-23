Политика

В Германии выступили с неожиданным требованием относительно Северного потока-2

Соглавой Социал-демократической партии Германии Норбертом Вальтером-Борьянсом, партия которого недавно победившая на выборах в ФРГ было заявлено о требовании быстрого запуска газопровода «Северный поток-2»

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил Dw.com, передает Ura-inform.

«К моему сожалению, мы в редких случаях можем выбирать поставщиков исходя из симпатий к той или иной политической  системе. Независимость в энергетическом плане может быть обеспечена не потерей связей, а наоборот, установлением большего количества связей и партнёров»,-отметил он.

Также он сказал, что официальным Берлином продолжается поддержка режима санкций ЕС против президента России Владимира Путина и его окружения.

Со слов политика, в случае с этим газопроводом идёт речь  не только о торговых отношениях, но и о «инфраструктуре, которая поможет нашей высокоиндустриальной стране осуществить переход на пути к достижению климатической нейтральности».

Примечательно, что потенциальными коалиционными партнёрами SPD  «Зелёными» озвучивается противоположная позиция. Одной из  лидеров данной партии было выдвинуто обвинение официальной Москве в шантаже европейских стран из-за высоких цен на энергоносители. И она уверена, что  Путин хочет использовать Германии для запуска «СП-2».

Напомним, ранее сообщалось, В МИД Украины сказали, когда Украина и Россия смогли бы иметь добрососедские отношения: названо одно условие.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Если бы не одно «но»: Кулеба заявил, что Украина могла бы иметь добрососедские отношения с РФ

Россия разрушила перспективу добрососедских отношений между россиянами и украинцами

Меркель не ожидала от Путина войны на Донбассе и аннексии Крыма

Роль Германии на мировой арене начинает снижаться

В РФ отреагировали на обвинения США касательно начала войны на Донбассе

В РФ обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона

На линии разграничения в ОРДЛО и в Крыму появятся центры связи с президентом

Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации

В МИД Украины сказали, когда Украина и Россия смогли бы иметь добрососедские отношения: названо одно условие

Главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой , было озвучено при каком условии это может случиться.

Зеленский предложил сделку Кремлю: чего от неё ждать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением сделки Кремлю, которая позволила бы увеличить объёмы поставок голубого топлива в Европейские страны. Таким образом, Зеленский делает попытку выбить козырь у президента Российской Федерации Владимира Путина.